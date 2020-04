Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce proche de Cristiano Ronaldo balance une bombe sur un retour !

Publié le 9 avril 2020 à 21h30 par B.C.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise, José Fonte estime qu'un retour du quintuple Ballon d'Or au Real Madrid est possible.

Arrivé à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo a marqué le Real Madrid durant 9 saisons dans la capitale espagnole avec 16 trophées décrochés. A 35 ans, le Portugais se rapproche doucement de la retraite, mais depuis peu, un improbable retour à la Casa Blanca est évoqué. Edu Aguirre, journaliste et ami de Cristiano Ronaldo, a notamment ouvert la porte à ce transfert : « Cristiano a touché le ciel et a marqué l’histoire, émerveillant le monde avant de dire au revoir à son Madrid, pour toujours ? Et clairement oui, Madrid lui manque beaucoup ». Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait une dernière fois animer le mercato, et ce n'est pas les dernières déclarations de José Fonte qui risquent d'éteindre les rumeurs.

« Pas surpris s'il retourne au Real Madrid »