Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un sujet de tension entre McCourt et Villas-Boas ?

Publié le 19 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Face aux courtisans pour Bouna Sarr, André Villas-Boas pourrait demander à ses dirigeants de tout refuser pour le conserver. Mais Frank McCourt a besoin de vendre…

Un clash se profile-t-il à Marseille ? La possibilité commence à pointer le bout de son nez, alors que les prétendants pour Bouna Sarr se succèdent à la porte de Marseille. Membre important de l’effectif d’André Villas-Boas, le Français pourrait donc partir du côté de la Premier League, où il intéresse beaucoup. Mais Villas-Boas souhaite le conserver…

McCourt a besoin de vendre

Problème : Frank McCourt a besoin de vendre. Ayant déjà investi 200 millions d’euros dans les caisses de l’OM, l’investisseur américain refuse désormais de réinjecter un centime de plus dans les caisses de l’OM, qui sont plus que vides. Le club doit éponger environ 100 millions d’euros de déficit, et ces derniers pourraient le faire en réalisant plusieurs grosses ventes. Everton s’intéresse de très près à Bouna Sarr, tout comme West Ham, le FC Séville et l’Atlético de Madrid, et ces derniers pourraient formuler une offre juteuse que la direction marseillaise ne pourrait pas refuser. Un clash pourrait alors avoir lieu entre André Villas-Boas et son président, le technicien portugais souhaitant à tout prix conserver le Français au sein de son effectif dans l’optique de disputer une potentielle Ligue des Champions la saison prochaine. Des tensions pourraient se créer au sein de l’OM, qui est déjà en difficulté financière…