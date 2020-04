Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa disposé à accepter l’offre de Paris ?

Publié le 19 avril 2020 à 10h45 par La rédaction

Libre de s’engager dans le club de son choix, Layvin Kurzawa est toujours Parisien. Après avoir décliné l’Inter Milan et le FC Barcelone, il semble que le Français soit enclin à poursuivre au PSG.

L’avenir de Layvin Kurzawa tarde encore à se dessiner. En fin de contrat en juin prochain du côté du PSG, le Français a reçu plusieurs offres lors du précédent mercato, notamment de la part d’Arsenal ou encore de la Juventus. Finalement resté à Paris, le latéral gauche français a l’occasion de signer pour le club qu’il souhaite, et ce gratuitement. Pourtant, tout semble indiquer qu’il pourrait continuer son aventure parisienne…

Il a décliné le FC Barcelone et l’Inter Milan

Car en effet, Layvin Kurzawa a reçu plusieurs offres pour la saison prochaine. L’Inter Milan et le FC Barcelone se sont manifestés pour essayer de faire venir l’international français dans leurs rangs, et ce gratuitement. Pourtant, condamné à un rôle de doublure dans ces deux clubs, Kurzawa a refusé les deux propositions. De quoi faire réfléchir le PSG, qui pourrait donc lui proposer une prolongation de contrat afin de le conserver. Un retournement de situation qui pourrait être profitable pour Paris, qui n’aura pas à débourser un centime pour lui trouver un remplaçant, et gagne ainsi de l’argent qu’ils pourraient réinvestir dans une autre transaction. En cas de proposition, Kurzawa pourrait donc se laisser tenter pour une prolongation de son aventure parisienne…