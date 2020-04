Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta tente un joli coup... en Ligue 2 !

Publié le 19 avril 2020 à 9h00 par A.M.

Contraint de se renforcer à moindre coût, l'Olympique de Marseille va devoir miser sur des joueurs abordables financièrement en flairant les bonnes affaires. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresserait à Pape Gueye (21 ans) qui réalise une très belle saison au Havre.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer malin sur le marché des transferts. En effet, les finances du club phocéen sont dans le rouge, ce qui va pousser Andoni Zubizarreta à dénicher de belles affaires sur le marché des transferts, notamment au milieu de terrain, secteur que l'OM va devoir renforcer compte tenu des départs possibles de Kevin Strootman, Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Maxime Lopez. Par conséquent, plusieurs noms circulent déjà à l'image de Joao Mario (Inter Milan), Adrien Thomasson (Strasbourg), Habib Maïga (FC Metz) ou encore Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland). La liste est donc très longue, mais elle ne s'arrête pourtant là.

L'OM suit Pape Gueye

En effet, à l'occasion d'une série de questions/réponses sur Twitter , Mathieu Grégoire a révélé que l'OM suivait Pape Gueye (21 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Le Havre le jeune milieu de terrain est l'une des révélations de la saison en Ligue 2, mais comme le précise le journaliste de L'Equipe , le club phocéen part de loin dans ce dossier tant la concurrence est forte. Et pour cause, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Pape Gueye est très suivi en Angleterre, notamment par Watford. Les discussions entre les deux parties sont même très avancées au point qu'un transfert au sein du club de Premier League semble en excellente voie. Pape Gueye pourrait même être prêté dans la foulée à l'Udinese, qui possède les mêmes propriétaires que Watford. Autrement dit, l'OM semble bien distancé pour le milieu du Havre et ne pourra probablement pas rivaliser avec les clubs anglais dans ce dossier.