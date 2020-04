Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce candidat qui refuse de succéder à Frank McCourt !

Publié le 19 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Voulant désormais se lancer dans le monde du football, Mourad Boudjellal s’est livré sur un possible rachat de l’OM, dont la vente par Frank McCourt ne cesse d’être évoquée.

Face au gouffre financier rencontré à l’OM, Frank McCourt pourrait jeter l’éponge. De plus en plus, il est question d’une vente du club phocéen. Des rumeurs clairement démenties par Jacques-Henri Eyraud, qui a lâché : « Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit ». Il n’empêche que cette vente de l’OM pourrait bien être d’actualité, mais pas de quoi intéresser Mourad Boudjellal.

« Un peu cher »