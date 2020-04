Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente de McCourt ? Eyraud en rajoute une couche !

Publié le 18 avril 2020 à 16h30 par B.C. mis à jour le 18 avril 2020 à 16h32

Après sa sortie dans L'Équipe cette semaine, Jacques-Henri Eyraud a confirmé ce samedi sur le site officiel de l'OM que Frank McCourt n'avait pas l'intention de vendre le club phocéen.

L'OM se retrouve sous le feu des projecteurs depuis quelques jours, mais ce n'est pas sur le plan sportif. En effet, une vente du club est évoquée avec insistance dernièrement, et la récente arrivée de Paul Aldridge dans l'organigramme de l'OM ne serait pas un hasard. D'après Romain Molina, Frank McCourt aurait bien décidé de vendre l'Olympique de Marseille après avoir injecté plusieurs centaines de millions d'euros et aurait fait appel à Aldridge pour rendre le club « plus sexy » à la vente. Interrogé par L'Equipe cette semaine, Jacques-Henri Eyraud a dénoncé les « fake news » sur ce sujet, et le président de l'OM en a rajouté une couche ce samedi.

Eyraud persiste et signe pour les « fake news »