Mercato - OM : Thauvin et Payet préparent un coup de tonnerre en réponse à Eyraud !

Publié le 20 avril 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que les négociations se poursuivent à l'OM concernant les baisses de salaire pendant la durée d'inactivité du club, Jacques-Henri Eyraud réclamerait des efforts conséquents à ses joueurs. Et cela ne passe pas auprès des cadres du vestiaire qui brandissent la menace d'une rupture unilatérale de leur contrat.

La suspension des compétitions a des conséquences catastrophiques sur l'économie du football. Les clubs n'ont effectivement plus aucun revenu et les mesures prises par le gouvernement concernant le chômage partiel ne sont pas suffisantes pour sauver certaines équipes dont les finances sont dans le rouge. Et alors que dans plusieurs clubs européens les négociations concernant les baisses de salaire sont allés très vite, en France, ça coince. C'est notamment le cas à l'OM où Jacques-Henri Eyraud réclame de gros efforts à ses joueurs, allant au-delà des premiers accords conclus avec l'UNFP. Ces accords portaient sur la possibilité d'une baisse de salaire allant jusqu'à 50% pour les joueurs les mieux rémunérés, mais l'intégralité des sommes non versées durant l'arrêt de la Ligue 1 devaient être payées à l'issue de la saison. Et le président de l'OM compte en profiter pour aller encore plus loin, ce qui ne plaît pas à ses cadres.

Payet, Thauvin et Mandanda menacent de partir libre