Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi Villas-Boas n’est pas encore parti

Publié le 20 mai 2020 à 1h15 par La rédaction

Deux raisons expliquent pourquoi André Villas-Boas n’est pas encore parti de l’OM. Analyse…

Depuis quelques jours, le départ d’André Villas-Boas apparaît inexorable, tant l’Olympique de Marseille ne paraît pas en capacité de lui présenter un projet sportif solide, alors que lui a plus que rempli sa part du contrat en amenant le club en Ligue des champions. Pourtant, jusqu’à maintenant, le technicien portugais n’est toujours pas parti. La direction de l’OM y a d’ailleurs sans doute vu un signe encourageant puisqu’elle s’active pour lui proposer une formule de prolongation convaincante.

Si l’OM est racheté par un fonds saoudien…

A l’analyse, il existe deux raisons possibles expliquant que Villas-Boas n’ait pas encore tranché définitivement et laisse encore un peu de temps à l’OM. La première est qu’il n’a sans doute pas encore reçu une offre d’un bon club européen à sa convenance. La seconde tient dans les mouvements agitant le club en coulisses autour d’un rachat par un fonds royal saoudien. Nul doute que Villas-Boas souhaite en savoir plus sur le sujet avant de trancher. Et si l’affaire venait à être concrète, alors cela changerait complètement la donne…