Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille pour le projet de rachat de Boudjellal !

Publié le 7 juillet 2020 à 21h00 par T.M.

Il y a plusieurs jours désormais, Mourad Boudjellal a annoncé être porteur d’un projet colossal pour racheter l’OM. Et ce mardi, une nouvelle étape aurait été franchie pour cette opération.

Après les paroles, il va désormais falloir passer aux actes. Tout le monde le sait désormais, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi envisagent de racheter l’OM à Frank McCourt grâce notamment à des fonds en provenance du Moyen-Orient. Une annonce qui a fait énormément parler, mais sur la Canebière, on attendant de voir des choses concrètes concernant ce projet qui s’annonce pharaonique. Et afin que cette opération avance, tout le monde attendait notamment que la banque d’affaires, mandatée pour ce rachat de l’OM et qui n’avait pas encore été divulguée, se révèle enfin. On en saurait enfin plus à ce sujet.

La banque Wingate aux commandes !