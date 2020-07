Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, vente... Cet indice qui en dit long sur les intentions de McCourt !

Publié le 7 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

Malgré les rumeurs insistantes concernant la vente de l'Olympique de Marseille, Dave Appadoo estime que le travail actuel de Jacques-Henri Eyraud ne laisse pas penser que le club est en vente.

Voilà plusieurs semaines que la vente de l'OM fait grandement parler. Il y a d'abord eu le milliardaire Al-Walid bin Talal, avant que le projet porté par Mourad Boudjellal n'arrive sur le devant de la scène. Il faut dire que le club phocéen traverse une financière délicate, au point que Frank McCourt soit réticent à l'idée d'investir à nouveau. Malgré tout, l'entourage de l'homme d'affaires américain, tout comme Jacques-Henri Eyraud, ne cessent de démentir les rumeurs de vente. Et dans les faits, la direction de l'OM n'agit pas comme si le club allait être vendu. Il n'y a en effet aucun précipitation en ce qui concerne les ventes de joueurs, l'organigramme est en train d'être renouvelé, avec l'arrivée d'un directeur général déjà actée (Hugues Ouvrard) et celle attendue d'un directeur du football, mais surtout, l'OM a entamé son mercato avec le choix de lever l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez, et l'arrivée libre de Pape Gueye. Et comme l'explique Dave Appadoo, ce n'est pas du tout le signe d'un club qui s'apprête à changer de propriétaires.

«Cela ne donne pas l'impression d'un club qui va être vendu»