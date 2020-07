Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour Thiago Silva ?

Publié le 14 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat cet été avec le PSG, Thiago Silva pourrait finalement se diriger vers une prolongation qui semblait pourtant inespérée ces derniers jours.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club (…) Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », avait indiqué Leonardo le 13 juin dernier, dans les colonnes du JDD , actant donc le divorce entre le PSG et Edinson Cavani ainsi que Thiago Silva. Si le buteur uruguayen est bien parti au terme de son contrat, fin juin, le capitaine a quant à lui prolongé l’aventure jusqu’en août pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Et le PSG semble même réserver une autre surprise à Thiago Silva…

Thiago Silva bientôt prolongé ?

Comme l’a révélé TMW lundi, le PSG pourrait finalement revoir sa position avec le défenseur central brésilien et lui offrir prochainement une prolongation de contrat. Reste à savoir si ce gros coup de tonnerre se confirmera dans les semaines à venir, ou si Thiago Silva optera finalement pour un nouveau challenge, lui qui intéresserait fortement Everton, le Milan AC et la Fiorentina.