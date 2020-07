Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo insiste pour ce très joli coup à 30M€ !

Publié le 14 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un nouveau milieu de terrain, le PSG cible plus que jamais Lorenzo Pellegrini et semble insister pour attirer le joueur de l’AS Rome cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite recruter au moins un gros renfort au milieu de terrain cet été, et Leonardo multiplie les pistes à ce sujet. Le 10 Sport vous a dressé, ces dernières semaines, la short-list du directeur sportif parisien : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) est la grande priorité, mais Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) intéressèrent également le PSG. D’ailleurs, Leonardo pourrait réaliser un gros coup avec ce dernier…

Le PSG ne lâche plus Pellegrini

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, le directeur sportif du PSG insiste pour recruter Lorenzo Pellegrini cet été. En effet, alors qu’il souhaite dans l’idéal attirer deux milieux de terrain pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo connaît déjà le tarif qui a été fixé par l’AS Rome pour l’international italien : 30M€. Il voudrait donc réaliser, en plus du recrutement de Milinkovic-Savic, le coup Pellegrini. Affaire à suivre…