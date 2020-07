Foot - Mercato

Mercato : Gros couac pour le retour de Jean-Louis Gasset ?

Publié le 15 juillet 2020 à 8h37 par G.d.S.S. mis à jour le 15 juillet 2020 à 8h47

Annoncé tout proche d’un retour sur les bancs de Ligue 1 avec Bordeaux, Jean-Louis Gasset serait pour le moment coincé par… Paulo Sousa !