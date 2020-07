Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Denis Bouanga valide ce gros coup de Puel !

Publié le 22 juillet 2020 à 1h45 par D.M.

Première recrue estivale de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso peut compter sur le soutien de Denis Bouanga. L’international gabonais est revenu sur l’intégration du joueur de 23 ans.

Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 27 avril dernier l’intérêt de l’ASSE pour Jean-Philippe Krasso qui évoluait alors à Epinal. Le jeune attaquant a été la première recrue estivale du club stéphanois. Au moment d’évoquer son arrivée à l’ASSE, Jean-Philippe Krasso avait du mal à cacher sa joie : « Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'AS Saint-Étienne. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau. J'ai hâte de débuter, de me fondre dans le collectif et de m'intégrer le plus rapidement possible afin d'être prêt à relever ce magnifique défi. » Une intégration qui se serait particulièrement bien déroulée à en croire Denis Bouanga.

« C’est une arme en plus »