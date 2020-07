Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou, une épine dans le pied d’Eyraud…

Publié le 19 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Du côté de l’OM, on ne compte clairement pas sur Kostas Mitroglou. Mais encore faut-il trouver preneur pour l’attaquant grec…

Après 18 mois de prêt, à Galatasaray, puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou est de nouveau de retour à l’OM. L’attaquant grec a d’ailleurs encore un an de contrat avec le club phocéen. Problème, sur la Canebière, on veut se débarrasser de ce poids. En effet, Mitroglou est un flop que l’OM cherche depuis plusieurs mois désormais à se débarrasser. Cela sera d’ailleurs encore le cas cet été. La direction marseillaise va tout faire pour se séparer du joueur d’André Villas-Boas, qui ne compte d’ailleurs pas sur lui. Toutefois, cette mission devrait être plus compliqué que jamais pour Jacques-Henri Eyraud.

Qui pour sauver le soldat Mitroglou ?