Mercato - OM : Ce constat implacable sur Mitroglou !

Publié le 27 juillet 2020 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il a fait son retour à l’Olympique de Marseille dernièrement, Kostas Mitroglou ne devrait vraisemblablement pas être conservé par le club phocéen. Et en attendant son départ, certains ne manquent pas de pointer du doigt la gestion de ce dossier.

Après une saison et demi en prêt du côté de Galatasaray et PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou a dernièrement fait son grand retour à l’OM. Cependant, à un an du terme de son contrat, l’attaquant grec ne devrait pas être conservé par l’écurie marseillaise, qui chercherait tant bien que mal à lui trouver un point de chute afin de récupérer quelques précieuses liquidités. La tâche de Pablo Longoria, le nouveau « Head Of Football » de l’OM, s’annonce donc des plus complexes dans ce dossier que certains considéreraient comme étant très mal géré.

« Là, il est à la cave… »