Mercato - OM : Caleta-Car a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 5 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

A l'occasion de son passage en conférence de presse, André Villas-Boas s'est notamment prononcé sur la situation de Duje Caleta-Car et assure que l'international croate devrait rester.

Il y a encore quelques jours, André Villas-Boas assurait n'avoir reçu aucune offre pour ses joueurs. Mais le mercato ferme ses portes ce lundi à minuit, et ces dernières heures tout s'est accéléré. Bouna Sarr devrait rejoindre le Bayern Munich tandis que Maxime Lopez a fait l'objet d'une approche concrète de Sassuolo. Mais ce n'est pas tout. En effet, ce week-end, West Ham a fait le forcing pour s'attacher les services de Duje Caleta-Car en offrant jusqu'à 27M€ pour le défenseur central de l'OM. Et si la position du club phocéen est encore floue, celle de l'international croate est en revanche très claire.

«Duje Caleta-Car nous a dit qu'il allait rester»