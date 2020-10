Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Mbappé, Camavinga... Cristiano Ronaldo prépare le mercato de la Juventus !

Publié le 13 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo aurait l’intention de jouer un rôle prépondérant dans le futur mercato de la Juventus.

L’été 2021 va être très chaud. Après un mercato estival 2020 sans coups d’éclats et un mercato hivernal qui devrait y ressembler, certains clubs semblent se préparer à faire des folies. C’est le cas du Real Madrid, qui rêve de Kylian Mbappé et de Eduardo Camavinga. Pour AStv , Manu Sainz a détaillé le plan ambitieux du club de Zinedine Zidane pour l’été prochain. Déjà, les Madrilènes n’ont recruté personne. Le jeune Reinier, qui a couté 30M€, a en effet été transféré lors de l’hiver 2020 et Zidane s’est contenté de récupérer Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard et Andriy Lunin, en retour de prêt. Ensuite, le Real Madrid s’est efforcé à récupérer le maximum d’argent possible. Si les départs de James Rodriguez et Gareth Bale ne sont pas encore définitif, leurs prêts permettent au Merengue d’économiser une somme non-négligeable. A cela, il faut ajouter les ventes de Sergio Reguilon et d’Achraf Hakimi, qui ont apporté près de 70M€ au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, le VRP de luxe de la Juventus