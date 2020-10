Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juve a bien cerné le dossier CR7

Publié le 13 octobre 2020 à 13h45 par La rédaction

Le club bianconero sait à quoi s’en tenir au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Analyse.

Ces dernières heures, le média italien TMW a fait le point sur le dossier Cristiano Ronaldo. Selon le site transalpin, l’attaquant portugais restera jusqu’au terme de son contrat, en juin 2022. TMW affirme que du côté de la Juventus, on aurait acquis la conviction en interne que CR7 ne chercherait pas à partir et qu’il poursuivrait sa carrière à Turin jusqu’au bout de son contrat, sans chercher à rejoindre une autre destination, comme le PSG, en direction de qui il avait émis des messages très favorables il y a quelques mois.

CR7 n’a pas d’autre choix que de rester

A l’analyse cela apparaît tout à fait logique. On peut même aller plus loin et affirmer que cela n’a pas forcément à voir avec un choix de Cristiano Ronaldo. En fait, l’attaquant portugais a très probablement réalisé qu’il n’avait aucun marché aujourd’hui. Compte tenu de son âge et de son coût XXL, aucun club n’est disposé à réaliser l’investissement nécessaire à sa signature. Dans ces conditions, à moins d’accepter une grosse baisse de salaire, Ronaldo n’a pas d’autre choix que de poursuivre avec la Juventus.