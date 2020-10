Foot - OM

OM - Malaise : A l’OM, on est derrière Dario Benedetto !

Publié le 24 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

N’arrivant plus à trouver le chemin des filets, Dario Benedetto doit faire face aux nombreuses critiques. Néanmoins, l’Argentin peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur.

L’été dernier, l’OM était parti chercher Dario Benedetto en Argentine, à Boca Juniors, avec l’espoir qu’il s’impose comme le « grantatakan » tant recherché sur la Canebière. Après d’excellents débuts, le Marseillais s’est ensuite éteint. Et la lumière ne s’est toujours pas rallumé pour Benedetto lors de ce nouvel exercice. En effet, sur le terrain, le joueur d’André Villas-Boas n’y arrive pas et ne se montre pas décisif. Forcément, les critiques se multiplient à l’encontre de « Pipa », qui est toutefois soutenu à l’OM.

« Je suis avec lui »