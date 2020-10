Foot - OM

OM - Malaise : Face aux critiques, Villas-Boas s’agace !

Publié le 26 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Suite à la victoire de l’OM ce samedi sur la pelouse de Lorient (0-1), André Villas-Boas s’est montré quelque peu agacé concernant certaines réflexions.

Décevant pour son retour en Ligue des Champions avec une défaite sur la pelouse de l’Olympiakos, l’OM se devait de réagir ce samedi en Ligue 1. Sur la pelouse de Lorient, une réaction des hommes d’André Villas-Boas était attente. Et grâce à un but un peu chanceux de Leonardo Balerdi, les Phocéens sont repartis avec les 3 points de la victoire. Toutefois, dans le contenu du jeu, cela n’était pas forcément cela. Comme depuis plusieurs semaines désormais, l’OM n’est pas forcément séduisant sur les prestations proposés. Si cela est pointé du doigt par beaucoup, André Villas-Boas ne le voit pas vraiment du même oeil.

« On a très bien joué »