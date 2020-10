Foot - OM

OM - Malaise : Avant Manchester, Villas-Boas prévient Benedetto, Payet et Thauvin

Publié le 26 octobre 2020 à 19h45 par D.M. mis à jour le 26 octobre 2020 à 19h48

André Villas-Boas espère que ses attaquants réussiront à retrouver leur efficacité afin de mener l’OM vers la victoire ce mardi face à Manchester City en Ligue des champions.

L’OM a raté son grand retour en Ligue des champions. Le club marseillais s’est incliné face à l’Olympiakos lors de son premier match (1-0) et espère se reprendre ce mardi face à Manchester City. Une rencontre importante pour la formation phocéenne, mais aussi pour certains joueurs en grande difficulté cette saison. En effet, titularisé par André Villas-Boas, Dario Benedetto manque cruellement de confiance et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Son compère en attaque Dimitri Payet n’échappe pas non plus aux critiques en raison notamment de sa méforme physique. Malgré le manque de réussite de ses attaquants, Villas-Boas continue de garder confiance en eux.

« Sur les quelques actions qu'on aura, on aura besoin de l'excellence de Thauvin, Payet et Benedetto »