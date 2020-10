Foot - OM

OM - Malaise : Quand Pep Guardiola monte au créneau pour André Villas-Boas !

Publié le 28 octobre 2020 à 11h45 par T.M.

Pour affronter Manchester City, André Villas-Boas s’est présenté avec une équipe très défensive. Si les choix de l’entraîneur de l’OM en ont surpris plus d’un, Pep Guardiola a tenu à prendre la défense de son homologue.

Ce mardi, André Villas-Boas avait un plan en tête pour tenter de créer l’exploit face à Manchester City. Cela n’aura finalement pas fonctionné puisque l’OM s’est incliné sur sa pelouse (0-3). Pourtant, c’est avec une équipe très défensive que le Portugais avait débuté la rencontre. En effet, il avait choisi d’aligner une défense à 5, ainsi qu’un milieu de terrain très travailler avec Kamara, Rongier et Cuisance. Malgré cette volonté d’être compact dans les derniers mètres, l’OM a finalement coulé. La stratégie de Villas-Boas n’a donc pas porté ses fruits, mais l’entraîneur phocéen peut tout de même compter sur le soutien de Pep Guardiola à ce sujet.

« S’il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons »