Foot - OM

OM : Villas-Boas livre ses vérités sur la méthode Pep Guardiola !

Publié le 26 octobre 2020 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 octobre 2020 à 15h34

Alors que l’OM défiera Manchester City mardi soir en Ligue des Champions, André Villas-Boas se livrera à un bras de fer tactique avec Pep Guardiola. L’entraîneur portugais livre son point de vue sur les méthodes du technicien catalan qu’il prend en exemple.

Après avoir été battu de justesse la semaine passée par l’Olympiakos (0-1), l’OM va tenter de redresser la barre pour son deuxième match de Ligue des Champions mardi soir, face à Manchester City. C’est donc une montagne qui va se dresser devant la formation d’André Villas-Boas, qui aura l’occasion de prouver sa valeur face à Pep Guardiola qui reste l’un des meilleurs tacticiens du monde à l’heure actuelle. Interrogé en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’OM s’est confié sur les qualités de son homologue de Manchester City et explique en quoi il reste une source d’inspiration à ses yeux.

« Une inspiration pour moi »

« C'est un grand plaisir d'affronter Pep. Je l'ai beaucoup suivi durant sa carrière, c'est une inspiration pour moi. City est une grosse équipe européenne, pour nous ça nous permettra de nous mesurer contre les meilleures équipes, comme on l'avait fait contre le Bayern. Malheureusement le Vélodrome sera vide, ça va être triste. Mais ça reste une grosse confrontation, on a hâte de jouer (…) Guardiola propose toujours des tactiques différentes selon les adversaires. Donc on peut s'attendre à autre chose pour demain, ils ont plusieurs dynamiques possibles, c'est la difficulté pour nous(…) Il est innovant, il continue de prendre des risques, comme celui de ressortir le ballon avec des passes courtes. Pour le coach que je suis, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le jeu, ça change des entraineurs qui pensent surtout au résultat », indique André Villas-Boas sur Guardiola. Pourtant, au-delà de toute l’estime qu’il porte à l’entraîneur de Manchester City, il sait que l’OM devra faire un résultat afin de ne pas voir ses chances de qualifications presque déjà compromises.

« Ça va être dur, mais… »