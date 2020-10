Foot - OM

OM : Villas-Boas s'enflamme pour une recrue estivale !

Publié le 25 octobre 2020 à 15h20 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance du Havre, Pape Gueye a réalisé un match solide avec l'OM face à Lorient ce samedi, lui valant les éloges de son entraineur, André Villas-Boas en conférence de presse d'après match.