OM - Malaise : L’énorme colère des supporters de l’OM contre Villas-Boas et les joueurs !

Publié le 30 octobre 2020 à 11h45 par T.M.

Ce mardi, face à Manchester City, l’OM d’André Villas-Boas a livré une bien triste prestations. De quoi déclencher la colère des South Winners, groupe de supporters du club phocéen.

Opposé à Manchester City en Ligue des Champions, l’OM n’était clairement pas favori. Toutefois, pour cette rencontre, les Phocéens n’ont même essayé de jouer. En effet, au coup d’envoi, André Villas-Boas s’est présenté avec une composition très défensive, en 5-3-2. Cela s’en est ressenti sur le contenu de jeu proposé par l’OM, qui n’était clairement pas au rendez-vous. Une copie qui en a indigné plusieurs. Alors que Daniel Riolo n’avait pas hésité à désigner l’équipe de Villas-Boas comme « la pire de la Ligue des Champions », les South Winners, supporters de l’OM, n’ont eux aussi pas apprécié ce qu’ils ont vu face à Manchester City.

« Cette prestation catastrophique est tout simplement affligeante et écœurante »