OM - Ligue des champions : À Porto, l’OM de Villas-Boas est attendu de pied ferme

Publié le 3 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Ayant perdu ses deux premiers matchs de Ligue des champions, l’OM est attendu au tournant ce mardi soir par les supporters, les observateurs et par l’entraîneur du FC Porto en personne.

Après une si longue absence (7 ans), l’OM n’a pas débuté sa campagne européenne de Ligue des champions de la meilleure des façons. En effet, que ce soit lors de son déplacement à l’Olympiakos ou de la réception de Manchester City, l’Olympique de Marseille s’est incliné à deux reprises, sans montrer un jeu emballant. De quoi susciter de vives interrogations à l'approche du match face au FC Porto, son adversaire de ce mardi soir. Le club phocéen va devoir aller chercher ses premiers points pour espérer accrocher une place qualificative pour la phase à élimination directe. Mais bien que Sergio Conceiçao reconnaît le bon travail d’André Villas-Boas à Porto et la grandeur de l’OM, aucun cadeau ne sera fait au club marseillais.

« Ce sera un beau match, difficile, que l’on a envie de gagner »