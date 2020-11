Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas en dit plus sur son coup de gueule en interne !

Publié le 7 novembre 2020 à 10h15 par B.C.

Après la victoire à Strasbourg (1-0), André Villas-Boas est revenu sur la réunion de crise organisée en fin de semaine avec ses joueurs, ayant pour but de relancer un OM en difficulté.

Après une nouvelle humiliation européenne face au FC Porto (3-0), André Villas-Boas a tiré la sonnette d'alarme en interne. Le Portugais s'est en effet entretenu avec son groupe ce jeudi au cours d'une réunion de crise pour remobiliser les joueurs. AVB aurait ainsi mis l'accent sur la honte ressentie à la suite de ces trois premiers matches de Ligue des champions et sur la nécessite de respecter le club, visant notamment les joueurs aux gros contrats. L'OM espère désormais glaner quelques points en Europe afin d'éviter l'affront et enchaîner les bons résultats en Ligue 1. Cela a plutôt bien commencé puisque les Phocéens l'ont emporté à Strasbourg (1-0) ce vendredi malgré la prestation peu séduisante de l'équipe d'André Villas-Boas. Présent en conférence de presse, ce dernier en a dit plus sur la discussion survenue en fin de semaine.

« Ce ne sont plus les paroles, ce sont les actes »