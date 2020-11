Foot - OM

OM - Malaise : Les dessous de la colère de Villas-Boas...

Publié le 9 novembre 2020 à 19h30 par A.C.

Les critiques incessantes autour de son Olympique de Marseille, semblent avoir fait perdre son calme à André Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille rêvait d’un grand retour en Ligue des Champions... mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. On ne voyait certainement pas l’OM faire des étincelles, mais les défaites face à l’Olympiakos, Manchester City et face au FC Porto, ne passent pas vraiment. D’ailleurs, cela se ressent sur André Villas-Boas. L’entraineur de l’OM parait de plus en plus tendu depuis quelques semaines et vendredi dernier, en marge de la victoire à l’arrachée contre Strasbourg (1-0), il a craqué. « Sauvés par la fin de match ? De quoi, sauver ? Une équipe, c'est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ! Il faut arrêter » a lancé Villas-Boas, en direct sur Téléfoot La Chaine . « Qu'est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l'avant... On gagne 1-0. Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? ». Une colère qui a d’ailleurs continué en conférence de presse, où il a notamment lancé à un journaliste de RMC Sport : « Il faut que tu cherches Barcelone ou la Juventus pour avoir plus de contenu ».

Villas-Boas trouverait les critiques injustes

Le Portugais semble effectivement mal prendre les critiques dont fait actuellement l’objet son Olympique de Marseille. D’après les informations de RMC Sport , André Villas-Boas aurait assez mal vécu cette première partie de la phase de groupe de la Ligue des Champions. La radio explique que le coach de l’OM estimerait que les médias ont vite oublié les circonstances autour de ce retour en Ligue des Champions, après sept années de disette. Il estime d’ailleurs que ses joueurs seraient fatigués par l’enchainement de matchs et la défaite face au FC Porto (3-0), aurait laissé des traces au sein du vestiaire.

« Côté marseillais, la manière n’y est toujours pas mais je pense que n’importe quel supporter un tant soit peu objectif sait qu’il n’y en aura pas de toute la saison »