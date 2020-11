Foot - OM

OM - Malaise : Ce terrible constat de Pierre Ménès sur l’OM de Villas-Boas !

Publié le 8 novembre 2020 à 18h15 par T.M.

Revenant sur la piètre prestation de l’OM contre Strasbourg, Pierre Ménès a livré un constat inquiétant pour la suite de la saison des Phocéens.

Après le non-match face au FC Porto en Ligue des Champions, l’OM se devait de réagir en championnat avec son déplacement à Strasbourg ce vendredi. Pour les hommes d’André Villas-Boas, cela s’est finalement soldé par une victoire (0-1) grâce à Morgan Sanson, mais encore une fois, les Phocéens ont été décevants. En effet, dans le contenu, l’OM n’aura rien montré, comme c’est le cas depuis le début de la saison. Bien que les résultats soient là, les Marseillais sont très loin d’impressionner sur le terrain. De quoi forcément inquiéter pour la suite de la saison, mais à ce sujet, Pierre Ménès ne semble pas trop se faire d’illusion.

Ça ne va pas s’améliorer à l’OM ?