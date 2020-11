Foot - OM

OM - Malaise : Le message de Villas-Boas est passé en interne !

Publié le 7 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

N’ayant pas apprécié la prestation de ses joueurs mardi à Porto, André Villas-Boas ne les a pas épargné jeudi lors de son discours. L’entraîneur de l’OM s’est livré sur ce sujet.

Très mécontent de ses joueurs ces derniers temps et particulièrement face au FC Porto mardi, André Villas-Boas l’a clairement fait savoir après le match et en conférence de presse jeudi. Une grosse discussion a eu lieu selon L’Équipe avant un entraînement dans la journée de jeudi au cours de laquelle le technicien de l’OM n’a pas mâché ses mots sur ce qui n’allait pas selon lui, à savoir le fait que certains joueurs ne parlent pas encore français et qu’il y a un manque de respect envers le club. Avant la rencontre opposant Strasbourg à l’OM vendredi soir (0-1), André Villas-Boas est revenu sur son coup de gueule.

« C’est normal d’avoir une conversation avec le groupe »