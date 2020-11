Foot - OM

OM - Malaise : Malgré la victoire, Villas-Boas pète encore les plombs !

Publié le 8 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

La victoire poussive à Strasbourg de l'OM (0-1) ne change pas grand chose aux tensions à Marseille à l'image d'un André Villas-Boas qui est apparu très tendu en conférence de presse.

Déjà très agacé après la déroute à Porto (0-3), André Villas-Boas s'en est cette fois-ci pris aux journaliste après la victoire à Strasbourg samedi soir (0-1) au terme d'un match décevant dans le jeu : « Sauvés par la fin de match ? De quoi, sauver ? Une équipe, c'est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ! Il faut arrêter. Combien de buts font Mbappé, Neymar, Messi et Ronaldo ? Ils sont extraordinaires, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l'avant... On gagne 1-0. Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? » Dans la suite de la conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a encore haussé le ton lorsqu'un journaliste lui demande s'il est déçu de la prestation de ses joueurs.

Villas-Boas craque