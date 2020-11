Foot - OM

OM - Malaise : Cette gloire de l’OM qui assure la défense d’André Villas-Boas !

Publié le 8 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Alors que l’OM est péniblement venu à bout de Strasbourg ce vendredi (1-0), l’équipe d’André Villas-Boas ne compte toujours aucun point en Ligue des Champions. Pourtant, l'entraîneur portugais continue d’être soutenu.

L’OM traverse une passe compliquée. Même si Marseille est en haut du classement en Ligue 1, André Villas-Boas est sur les nerfs à cause des récentes défaites en Ligue des Champions. L’entraîneur portugais s’en ait notamment récemment pris à des journalistes : « Décevant pour qui ? Pour toi ? Pour moi non, c'est seulement pour toi non ? Tu vas prendre tes amis pour faire le groupe des déçus là-bas et le groupe des contents dans le vestiaire de l'OM. Il faut que tu cherches Barcelone ou la Juventus pour avoir plus de contenu » . S’il est critiqué, l’entraîneur portugais est encore soutenu au sein de la famille marseillaise.

« On ne doit pas mettre ça sur le dos du coach »