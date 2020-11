Foot - OM

OM - Malaise : Ce terrible constat sur la situation de Marseille...

Publié le 9 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Battu lors des trois premières journées de Ligue des Champions, l'OM connaît des difficultés au-delà même des résultats. Les performances ne rassurent d'ailleurs pas Fabrizio Ravanelli, ancien joueur du club.

Un triste record pour l'OM. Douze défaites consécutives, la mauvaise passe d'Anderlecht est égalée. De retour en Ligue des Champions, sept ans après sa dernière participation, le club phocéen nourrissait pourtant des ambitions. Mais le terrain a rapidement rappelé les Olympiens à l'ordre. En début de campagne, l'OM a craqué dans les dernières minutes contre l'Olympiakos. Ensuite, Marseille n'a que très peu existé contre Manchester City et le FC Porto. A la moitié de cette phase de poule, les hommes d'André Villas-Boas se retrouvent donc avec zéro point. Un bilan qui rappelle l'édition 2013/2014. A l'époque, l'OM était tombé dans le groupe de la mort avec Arsenal, Dortmund et Naples. Les quarts de finale atteints en 2012 semblent bien loin, marquant par ailleurs le début de cette maudite série.

« L'OM manque de fierté, d'attitude et de méchanceté. En fait, l'équipe manque un peu de tout »