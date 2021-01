Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est bouclé pour l’avenir du «Messi Japonais» !

Publié le 3 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Après avoir été en difficulté au Villarreal CF en première partie de saison, Takefusa Kubo devrait très prochainement rebondir au sein d'un nouveau club dans le cadre d'un prêt par le Real Madrid.

Après avoir réalisé une bonne saison en prêt au RCD Mallorca, Takefusa Kubo a été prêté l’été dernier au Villarreal CF entraîné par Unai Emery. L’objectif de cette démarche était clair pour le Real Madrid, à savoir permettre à sa jeune pépite de franchir un nouveau pallier en Liga en rejoignant une écurie du haut de tableau. Seulement voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour celui qu’on surnomme le « Messi Japonais ». En effet, Takefusa Kubo n’a jamais semblé entrer dans les plans d’Unai Emery, chose qui a passablement frustré le Real Madrid et le joueur. De ce fait, depuis plusieurs semaines, la presse espagnole indique que l’international japonais quittera le Villarreal CF cet hiver afin de rallier une nouvelle écurie en prêt. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, c’est dans la banlieue de la capitale espagnole que le jeune gaucher de 19 ans va prochainement trouver son bonheur.

Direction le Getafe CF pour Takefusa Kubo !