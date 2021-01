Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tente un énorme coup pour le projet QSI !

Publié le 3 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a officialisé la nomination de Mauricio Pochettino samedi, Nasser Al-Khelaïfi annonce le début d’un nouveau chapitre pour le club de la capitale.

C’était annoncé depuis déjà plus d’une semaine, c’est désormais officiel : Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG. L’ancien technicien de Tottenham, qui vient succéder à Thomas Tuchel, a signé un contrat de deux ans et demi comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé, et il va donc tenter de faire mieux que son prédécesseur. Dans le communiqué officiel du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a justifié son choix, lui qui tente un énorme coup en voulant s’appuyant sur le passif de Pochettino avec le club de la capitale, où il avait évolué durant sa carrière de joueur.

« Le retour de Pochettino marquera un nouveau chapitre pour le club »