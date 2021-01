Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Christian Eriksen !

Publié le 17 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Christian Eriksen n’a pas réussi à s’imposer à l’Inter. Un an après son arrivée, le Danois réfléchirait déjà à un départ. Les Spurs de Tottenham aimeraient récupérer leur ancien joueur. José Mourinho serait très intéressé par les qualité du milieu de 28 ans. Mais pour l’heure, aucune discussion n’a été établi entre les deux clubs. De quoi permettre au PSG de garder espoir.

Le dossier Christian Eriksen est encore loin d’être fini. Si le Danois est clairement en difficulté du côté de l’Inter et qu’il chercherait une porte de sortie pour cet hiver, rien n’est encore fait. Pourtant, son départ semble inévitable. Plusieurs clubs suivent la situation du milieu de terrain, dont le PSG et son ancien club Tottenham. José Mourinho réfléchirait à l’idée de rapatrier Eriksen, qui s’est envolé en Italie à l’hiver 2020. D’après les informations de Sky Sports , le technicien portugais voudrait récupérer le joueur de 28 ans sous forme de prêt jusqu’à la fin de saison. Et le joueur serait ouvert à un retour dans son ancien club. L’Inter pourrait donc se servir des Spurs pour augmenter la valeur marchande d’Eriksen en vu d’une vente cet été. Mais les négociations pourraient s’avérer plus compliquées que prévu.

Aucune discussion entre les deux clubs pour le moment