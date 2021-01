Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Thierry Henry imagine Lionel Messi... en MLS !

En fin de contrat cet été, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone. Au vu de sa situation, nombreux sont les clubs voulant s’attacher ses services. Notamment quelques uns en-dehors de l’Europe, dont en Major League Soccer. Une potentielle arrivée aux Etats-Unis que Thierry Henry trouverait extraordinaire pour le championnat américain.

Au FC Barcelone, la crise bat son plein. Entre mauvais résultats et problèmes financiers, le club catalan croule sous les problèmes. Et pour en rajouter une couche, certains joueurs pensent à quitter le navire en fin de saison. C’est notamment le cas de Lionel Messi. La star blaugrana est en fin de contrat au mois de juin. Et n’ayant toujours pas prolongé avec son club de toujours, puisqu’il attend de connaître le nouveau président du Barça, nombreuses sont les équipes voulant s’attacher les services de l’Argentin. On parle du PSG, de l'Inter et de Manchester City particulièrement sur le continent européen. Mais d’autres formations, hors-Europe, s’intéressent également à la situation de la Pulga, surtout en MLS.

« Ce serait extraordinaire pour la MLS »