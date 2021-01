Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération dégraissage à venir pour Ronald Koeman ?

Publié le 17 janvier 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Bien qu’il ait été annoncé qu’Eric Garcia ne rejoindra pas le FC Barcelone cet hiver, cette session hivernale des transferts pourrait ne pas être totalement inactive au sein du club catalan. En effet, plusieurs départs pourraient prochainement intervenir.

Ronald Koeman va devoir attendre jusqu’à la prochaine fenêtre estivale des transferts pour compter sur la présence d’Eric Garcia dans son effectif. En effet, si l’entraîneur du FC Barcelone souhaitait vivement que l’ancien joueur de la Masia vienne renforcer sa charnière centrale, les candidats à l’élection présidentielle du Barça prévue le 7 mars prochain en ont décidé autrement. Pour que le joueur de 20 ans arrive chez les Blaugrana cet hiver, il aurait fallu qu’un consensus se dégage entre Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa. Ainsi, à six mois de la fin de son contrat chez les Citizens , Eric Garcia aurait pu rejoindre le FC Barcelone contre environ 8 M€. Seulement voilà, Joan Laporta et Toni Freixa étaient opposés à l’idée de débourser une indemnité de transfert pour un joueur libre en juin prochain, comme l’a lui-même confirmé le premier cité, favori des sondages pour le scrutin : « Nous avons conclu que si c'est un joueur qui finit son contrat, nous devons attendre. Il fallait maintenant payer le transfert plus le salaire du joueur », a indiqué Joan Laporta ce vendredi.

Le Napoli souhaiterait se faire prêter Junior Firpo

Néanmoins, si aucune arrivée ne devrait donc se produire dans les prochains jours, le mercato hivernal du FC Barcelone pourrait en revanche s’accélérer dans le sens des départs. En effet, depuis l’été dernier, plusieurs éléments sont annoncés partants, et ceux-ci pourraient intervenir prochainement. Pour l’heure, seul Carles Aleña a quitté le Barça dans le cadre d’un prêt direction le Getafe CF. Mais Junior Firpo pourrait lui-aussi être prochainement conduit à faire ses valises à en croire les informations de Sky Sport . Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur du Real Betis qui évolue dans l’ombre de Jordi Alba serait poussé vers la sortie, et le Napoli serait intéressé par la perspective de l’accueillir afin de renforcer le couloir gauche de sa défense. Des discussions auraient même été entamées entre les différentes parties pour que Junior Firpo puisse partir rejoindre l’écurie entrainée par Gennaro Gattuso dans le cadre d’un prêt.

Les futurs de Neto et de Matheus Fernandes demeurent flous