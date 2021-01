Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie enfin dénichée pour cet indésirable ?

Publié le 16 janvier 2021 à 11h00 par La rédaction

La liste des indésirables du FC Barcelone est longue, la faute à une nécessité de lutter face à des problèmes sportifs et financiers handicapants. L'un d'eux n'est autre que Junior Firpo, qui pourrait avoir enfin trouvé un point de chute du côté de Naples.

Depuis la fin de la dernière saison, le FC Barcelone a pris la décision de réaliser un grand ménage au sein de son effectif. Une révolution est en marche afin de remédier aux problèmes sportifs et économiques auxquels le club catalan est confronté dernièrement. C'est pourquoi une liste de joueur indésirables a été dressée. De nombreux joueurs ont déjà quitté le club lors du dernier mercato estival et cette situation est amenée à se répéter cet hiver. En effet, le Barça voudrait voir partir d'autres éléments dès cet hiver, parmi lesquels se trouve Junior Firpo. Le latéral gauche de 24 ans pourrait rapidement rebondir du côté de la Serie A.

Vers un prêt à Naples ?