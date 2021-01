Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 19 janvier 2021 à 11h15 par B.C.

Déterminé à boucler le transfert de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le Real Madrid serait en plein doute dans ce dossier, craignant de ne pas avoir les ressources nécessaires pour répondre aux exigences du PSG.

Le flou plane au-dessus de l’avenir de Kylian Mbappé. Le bail du champion du monde tricolore court jusqu’en juin 2022, et une prolongation au PSG ne semble pas encore être d’actualité malgré les négociations entre les deux parties. Leonardo a d’ailleurs envoyé un message fort à propos de l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar, en indiquant dans France Football que « resteront ceux qui veulent vraiment rester ». Un départ du Bondynois pourrait alors être d’actualité s’il désire partir, et à en croire les dernières informations en provenance d’Espagne, le PSG aurait déjà fixé le prix de l’opération Mbappé : 150M€. Pas de quoi arranger le Real Madrid.

Et si le Real Madrid ne pouvait pas financer l’opération Mbappé ?