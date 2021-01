Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait quoi faire pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 20 janvier 2021 à 7h45 par T.M.

Alors que l’OM aurait des vues sur le milieu de terrain de Metz, Farid Boulaya, Pablo Longoria devra se montrer très convaincant pour attirer l’Algérien.

Après Pol Lirola, l’OM ne compte clairement pas en rester là pour son recrutement hivernal. D’ailleurs, actuellement, Pablo Longoria se démène pour finaliser l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Alors que l’attaquant de Naples se rapprocherait de la Canebière, il y aurait toutefois encore certains détails à régler pour finaliser l’affaire. Et après, l’OM pourrait encore être actif. En effet, les Phocéens étudieraient d’autres pistes pour offrir du sang neuf à André Villas-Boas et l’une d’elles mènerait notamment du côté de Metz avec Farid Boulaya.

Il faudra une offre à la hauteur !