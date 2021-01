Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied…

Publié le 20 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG tente de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé, Leonardo estime que l’attaquant français aurait tout intérêt à opter pour cette option plutôt qu’un départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra très bientôt faire un choix décisif pour son avenir : prolonger dans la capitale français, ou bien opter pour un départ dès l’été prochain. En coulisses, Leonardo ferait le forcing pour tenter de convaincre Mbappé de continuer l’aventure au PSG, et le directeur sportif brésilien lui a d’ailleurs fait passer un message fort dans les colonnes de France Football.

Leonardo tente de convaincre Mbappé