Mercato - Real Madrid : Cette annonce qui scelle un dossier chaud de Zidane !

Publié le 22 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

En manque de temps de jeu, Martin Odegaard pourrait de nouveau être prêté, cette fois à Arsenal. Annoncé un temps du côté de la Real Sociedad, le milieu de terrain n'a jamais été une option pour le club de San Sebastian comme l’a reconnu l’entraineur du club.

Performant la saison dernière sous le maillot de la Real Sociedad, Martin Odegaard espérait se poser au Real Madrid et s’imposer enfin sous les ordres de Zinédine Zidane. Mais depuis le début de la saison, son temps de jeu demeure famélique. Le joueur de 22 ans ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur français et devrait de nouveau être prêté jusqu’à la fin de la saison. Annoncé un temps du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard devrait finalement rejoindre Arsenal.

« Je voulais qu'il vienne, mais… »