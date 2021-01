Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, offre... Ça se précise sérieusement pour la vente de l'OM !

30 janvier 2021

Alors qu’il avait annoncé l’été dernier qu’il n’était pas vendeur, Frank McCourt discuterait avec de potentiels acheteurs et aurait même reçu il y a quelques jours une offre de rachat.

L’heure du changement a sonné à l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a annoncé son probable départ en juin prochain. Mais l’entraîneur portugais n’est pas le seul membre important du club marseillais qui pourrait laisser sa place en 2021. Cela fait en effet plusieurs mois que les rumeurs sur une possible vente de l’OM sont au centre de l’actualité. L’année dernière, il a été question notamment d’un intérêt du prince saoudien Al-Walid Bin Talal pour la formation phocéenne, avant que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi décident d’occuper l’espace médiatique pour exposer leur projet. Les deux hommes avaient fait le tour des médias durant l'été pour tenter notamment d’emporter l’adhésion des supporters de l’OM, mais Frank McCourt a assuré qu’il n’était pas vendeur et avait même assigné en justice Boudjellal et Ajroudi en justice, accusés de mener « une campagne de déstabilisation ». Mais en réalité, le propriétaire américain serait prêt à laisser sa place et serait à la recherche d’investisseurs prêts à racheter l’OM.

« Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros »

« C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer » a confié ces dernières heures Bernard Tapie lors d’une vidéo publiée par le compte OM Nation Lausanne . Une déclaration qui a suscité énormément de réactions et qui a relancé les rumeurs sur une possible vente du club marseillais. Il y a quelques semaines, le journaliste Thibaut Vézirian avait d'ailleurs assuré que des négociations étaient en cours et qu’une offre avait même été transmise à Frank McCourt. « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros » avait-il confié sur une vidéo publiée sur Youtube . Vézirian a même laissé entendre sur son compte Twitter qu’une décision pourrait être prise prochainement : « Ça avance sereinement. Plusieurs rendez-vous importants s'enchainent. Pas de "silence radio" de ma part, il y a juste ce que j'ai annoncé : le besoin de les laisser bosser plusieurs semaines pour négocier et aboutir à un deal, ou non ».

