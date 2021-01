Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente de jouer un sale tour à McCourt !

Publié le 21 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Frank McCourt semble avoir bien décidé de vendre l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud tente de contrecarrer les plans du Bostonien.

« Vous avez d'un côté Jeffrey Ingram, un proche conseiller de Frank McCourt qui pousse pour vendre l'OM, et de l'autre Jacques-Henri Eyraud qui veut garder son poste. Eyraud a du pouvoir auprès de Frank McCourt mais Ingram en a aussi beaucoup. L'un dit oui et l'autre dit non, ça peut faire tanguer, mais c'est McCourt qui va décider (...) Je sais qu'il sait, et en effet, il n'est pas au bon poste ». Ces derniers jours, Thibaud Vézirian expliquait que Jacques-Henri Eyraud tentait de convaincre Frank McCourt de ne pas vendre l'OM. Une tendance confirmée par Romain Molina qui assure avoir même été attaqué en justice par le président de l'OM.

Eyraud ne veut pas que McCourt vende l'OM