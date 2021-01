Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger pour le successeur de Ramos ?

Publié le 31 janvier 2021 à 11h00 par D.M.

Afin de remplacer Sergio Ramos, sur le départ, le Real Madrid suivrait de près la situation de Jules Koundé. Mais le club espagnol devra affronter la concurrence de plusieurs équipes dans ce dossier.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos a de grandes chances de quitter son équipe au terme de son contrat, soit à la fin de la saison. A en croire The Mirror , le défenseur ne parvient pas à trouver d’accord total avec sa direction et aurait commencé à écouter les offres des autres équipes. Pour pallier ce départ probable et renforcer sa défense centrale, le Real Madrid aurait commencé à explorer le marché et aurait notamment ciblé Jules Koundé. Mais le joueur du FC Séville ne manquerait pas de prétendants.

Koundé sur les tablettes des plus grands clubs européens