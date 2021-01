Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait donné sa réponse à Leonardo !

Publié le 31 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

Courtisé par le PSG, Sergio Ramos ne serait pas intéressé par une arrivée à Paris. Le défenseur du Real Madrid aurait également refusé de rejoindre des clubs asiatiques.

Agé de 34 ans, Sergio Ramos réalise de très bonnes prestations au Real Madrid et est considéré comme l’un des cadres de l’effectif de Zinédine Zidane. Pourtant, le défenseur ne devrait pas porter le maillot merengue la saison prochaine. Sergio Ramos, qui a entamé des discussions avec son équipe pour prolonger son contrat qui se termine en juin, ne parvient pas à trouver d’accord avec ses dirigeants. Ainsi, comme annoncé par Josep Pedrerol en Espagne sur le plateau d’ El Chiringuito et par The Mirror en Angleterre, le joueur se dirige vraisemblablement vers un départ en fin de saison.

Sergio Ramos aurait dit « non » au PSG