Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Sergio Ramos ?

Publié le 31 janvier 2021 à 7h15 par A.C.

Véritable icône du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait bien se rapprocher du Paris Saint-Germain.

Une grande page pourrait se tourner au Real Madrid, à la fin de la saison. Sergio Ramos est en fin de contrat et, pour le moment, une prolongation ne semble pas vraiment en bonne voie. Un véritable bras de fer se déroulerait en interne entre le clan Ramos et le président Florentino Pérez, peu enclin à prolonger les ultra-trentenaires. Le Paris Saint-Germain serait l’un des candidats sérieux pour l’accueillir cet été et ce n’est pas Mauricio Pochettino qui fermera la porte à Ramos. « La stratégie du PSG depuis des années, comme avec Ronaldinho à mon époque, est de trouver des opportunités sur le marché et de recruter des joueurs pouvant améliorer l’équipe. Nous allons voir ce qui se passe » a expliqué le coach du PSG, lors d’un entretien accordé à MARCA . « Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde ».

Sergio Ramos se dirigerait doucement mais surement vers un départ