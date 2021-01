Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 9h00 par D.M.

Les négociations au sujet de la prolongation de Sergio Ramos auraient échoué et le joueur aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à l’intersaison.

Et si Sergio Ramos vivait ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid ? Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, le défenseur ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Et pour cause, son contrat arrive à son terme en juin prochain et le joueur de 34 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour l’allonger. Les discussions ont pourtant débuté il y a plusieurs mois, mais les deux parties camperaient sur leurs positions. Sergio Ramos refuserait en effet de baisser son salaire de 10% et Florentino Perez ne compterait pas améliorer son offre, n'offrant qu'un an en plus quand son capitaine en espère deux.

Sergio Ramos vers un départ